نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 22 لاعبًا فى قائمة سموحة لمواجهة المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحه عن اختيار 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة غزل المحله المقرر لها فى التاسعة مساء غدًا السبت على ستاد غزل المحله ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

وضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان، أحمد ميهوب، حسين تيمور، شريف رضا، محمد دبش، أحمد عوض، ميدو مصطفى، هشام حافظ، عبد الرحمن عامر، عماد فتحى، أحمد فوزى، سمير فكرى، الحبيب أحمد، خالد الغندور، محمد كونيه، أحمد خالد، سامادو، محمد مكرونه، صامويل امادى، عبده يحيى، حسام أشرف بابى بادجى

