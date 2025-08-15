الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة مثيرة مساء اليوم، تجمع بين النادي الأهلي وفريق فاركو، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، المباراة التي تقام على أرضية استاد القاهرة الدولي تأتي بعد تعادل الأهلي في الجولة الافتتاحية أمام مودرن سبورت، ما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة للمارد الأحمر الساعي إلى تحقيق أول انتصار له في الموسم الجديد.

تشكيلة الأهلي ضد فاركو اليوم في الدوري المصري 2025.. موقف محمد الشناوي

تقام مباراة الأهلي ضد فاركو اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

المواجهة تمثل فرصة للفريقين لتعويض أي تعثر سابق وتعزيز موقفهما في جدول الترتيب، خاصة للأهلي الذي يسعى لمصالحة جماهيره بعد فقدان نقطتين في الجولة الأولى.

تشكيل الأهلي ضد فاركو

تشير التوقعات إلى أن المدير الفني قد يجري بعض التغييرات في التشكيل الأساسي، أبرزها عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلًا من مصطفى شوبير.

وفي الدفاع، من المحتمل الدفع بأشرف داري بجانب ياسين مرعي، مع مشاركة كريم فؤاد ومحمد هاني على الأطراف.

أما في الوسط، فيقود محمد علي بن رمضان التشكيل، بينما يتواجد في الهجوم الثلاثي أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد – أشرف داري – ياسين مرعي – محمد هاني

خط الوسط: أحمد رضا – محمد علي بن رمضان – أحمد رضا

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – محمد شريف – محمود حسن تريزيجيه

خلفية عن نتائج الأهلي السابقة

في الجولة الماضية، اكتفى الأهلي بالتعادل أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في مباراة شهدت أخطاء دفاعية وهجومية كلفت الفريق فقدان نقطتين.

ولذلك يدخل الفريق مواجهة اليوم أمام فاركو بشعار “لا بديل عن الفوز” لاستعادة الثقة والضغط على المنافسين في سباق الصدارة.