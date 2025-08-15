نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يؤكد اقتراب نجمه من النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة، اقتراب جناحه الفرنسي كينغسلي كومان من الانضمام إلى النصر السعودي مع وصول المفاوضات بين الناديين إلى مراحلها النهائية وذلك قبل خوضه مباراة كأس السوبر الألمانية أمام شتوتغارت، السبت.

وأوضح بايرن أنه لم يُحدث أي تغيير فيما يتعلق بالتعاقد مع مهاجم شتوتغارت نيك فولتيماده.

ويلعب كومان (29 عاما)، الذي تأهل مع منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، في بايرن منذ عقد وفاز بالعديد من الألقاب المحلية والدولية من بينها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ في مؤتمر صحافي: لا تزال هناك محادثات نهائية جارية، لذا لم تُحسم الصفقة بعد. ولكن إذا تمت، فسيكون قد أمضى هنا عشر سنوات، وحقق عددا من الألقاب، وكان شخصا مذهلا.

ربما يكون رحيل كومان المرتقب مؤثرا بالنسبة للمدرب فينسن كومباني، إذ يأتي بعد وقت قصير من انتقال أسطورة النادي توماس مولر إلى فريق فانكوفر وايتكابس المنتمي للدوري الأميركي بعد أن قضى 25 عاما في بايرن، لكن فريقه يصب تركيزه على انطلاق الموسم.