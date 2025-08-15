الرياض - كتبت رنا صلاح - استقر نادي الاتحاد السعودي على التقدم بعرض رسمي لنادي الهلال من أجل استعارة المدافع الدولي علي البليهي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من مدرب الفريق الفرنسي لوران بلان، وفقًا لما أوردته صحيفة "الرياضية" السعودية.

الاتحاد يجهز عرضا لاستعارة البليهي

ويأتي هذا التحرك بعد أن صرف الاتحاد النظر عن التعاقد مع عبد الإله العمري مدافع النصر، بسبب المطالب المالية المرتفعة من إدارة ناديه، ليحوّل اهتمامه نحو البليهي الذي لا يمانع خوض تجربة جديدة خارج أسوار الهلال.

ويُعاني البليهي من تراجع فرص مشاركته أساسيًا في الموسم المقبل، في ظل اعتماد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على الثنائي خاليدو كوليبالي وحسان تمبكتي في قلب الدفاع، ما دفعه للتفكير في الرحيل بحثًا عن فرصة لعب أكبر.

وكان البليهي قد جدد عقده مؤخرًا مع الهلال حتى صيف 2027، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي عقده في صيف 2025، ما يعني أن الاتحاد سيتفاوض على صيغة الإعارة وليس الانتقال النهائي في الوقت الراهن.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ، وسط تطلعات لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد أن توّج بثنائية الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي