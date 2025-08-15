الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت لجنة الحكام المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن اعتماد نهج أكثر صرامة تجاه حالات الجذب والالتحامات غير المشروعة داخل منطقة الجزاء، في خطوة تهدف إلى الحد من المخالفات التي تمر دون عقوبة، والتي أثارت انتقادات واسعة في المواسم الأخيرة.

قرارات صارمة تزيد ركلات الجزاء في إنجلترا

وفي تصريحات صحفية أدلى بها هاوارد ويب، رئيس اللجنة، أكد أن استطلاعًا للرأي كشف عن وجود "عدد كبير للغاية" من حالات الجذب الواضحة التي لم تُحتسب كركلات جزاء، مشيرًا إلى أن الحكام باتوا مطالبين بالتعامل بحزم أكبر مع هذه الحالات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الركلات المحتسبة خلال الموسم الجديد.



وأوضح ويب أن تقنية الفيديو المساعد (VAR) ستلعب دورًا أكثر فاعلية في التدخل بحالات "بعيدة عن كرة القدم"، مثل قيام لاعب بجذب منافس وإسقاطه أرضًا حتى لو لم يكن يتعامل مع الكرة، مؤكدًا أن الحكم سيظل صاحب القرار النهائي في الحالات الرمادية، مثل اللمسات البسيطة أو الجذب المتبادل الذي لا يؤثر على سير اللعب.



واستشهد ويب بحادثة من الموسم الماضي، عندما حصل نوتنغهام فورست على ركلة جزاء مؤكدة بعد مراجعة الفار، إثر إسقاط مورغان جيبس-وايت من قبل طارق لامبتي خلال الفوز الكبير 7-0 على برايتون، وهي الحالة التي وصفتها رابطة الدوري بأنها "جذب مستمر دون محاولة لعب الكرة".



وأكد رئيس اللجنة أن هذه الحملة لن تكون مؤقتة، وقال: "ليس من المفترض أن يكون الأمر حملة لأسبوعين أو ستة أسابيع ثم ننسى الأمر.

إذا بدأنا باندفاع، فإننا سنتوقف سريعًا تحت ضغط المطالبات. علينا أن نكون مستمرين ونحافظ على المصداقية".



وتنطلق منافسات الموسم الجديد مساء اليوم الجمعة، عندما يستضيف ليفربول حامل اللقب فريق بورنموث على ملعب أنفيلد، وسط ترقب لما إذا كانت هذه الإجراءات الجديدة ستترك بصمتها مبكرًا على نتائج المباريات.