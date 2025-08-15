الرياض - كتبت رنا صلاح - أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم لموسم 2025-2026، التي أُجريت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات صعبة مرتقبة للأندية السعودية الثلاثة المشاركة: الأهلي، الهلال، والاتحاد، وذلك ضمن مرحلة الدوري التي تنطلق منتصف سبتمبر/أيلول المقبل بمشاركة 24 فريقًا.

قرعة آسيا تضع الأندية السعودية في مواجهات صعبة

ويخوض الأهلي السعودي، حامل لقب النسخة الماضية، مواجهات أمام شباب الأهلي الإماراتي، وناساف الأوزبكي، والشارقة الإماراتي، والغرافة والسد القطريين، والشرطة العراقي، والدحيل القطري، والوحدة الإماراتي.

وسيلعب الأهلي على أرضه أمام شباب الأهلي، وناساف، والشارقة، والغرافة، فيما يخوض مبارياته خارج أرضه أمام السد، والشرطة، والدحيل، والوحدة.



أما الهلال السعودي، فسيواجه أندية السد، والشرطة، وشباب الأهلي، وناساف، والدحيل، والوحدة، والشارقة، والغرافة. وسيخوض مبارياته على أرضه أمام السد، والشرطة، والدحيل، والوحدة، بينما يلعب خارج أرضه أمام شباب الأهلي، وناساف، والشارقة، والغرافة.



الاتحاد السعودي بدوره سيواجه نفس الفرق، حيث يلعب على أرضه أمام شباب الأهلي، وناساف، والشارقة، والغرافة، ويخوض مبارياته خارج أرضه ضد السد، والشرطة، والدحيل، والوحدة.



وتقام البطولة بنظام جديد للعام الثاني على التوالي، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الـ16، المقرر إقامته بين 2 و11 مارس/آذار 2026. أما الأدوار النهائية، فستُقام بنظام التجمع في السعودية، اعتبارًا من دور الثمانية وحتى النهائي، خلال الفترة من 17 إلى 25 أبريل/نيسان 2026.



وفي منطقة الشرق، يخوض أولسان الكوري الجنوبي مواجهات أمام بوريرام يونايتد التايلندي، وملبورن سيتي الأسترالي، وسانفريتشي هيروشيما الياباني، وتشنغدو وشنغهاي بورت وشنغهاي شينهوا من الصين، وفيسل كوبي وماتشيدا من اليابان.