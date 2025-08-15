نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حضور 50 مُشاركًا.. تدريب مجمع للاعبين والهواه لدراجات بنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت منطقة بنى سويف للدراجات تدريبا مجمعا اليوم للاعبين والهواة، حيث شهد تنوع في الاعمار بين البراعم والناشئين والشباب والرواد بعدد اكثر من 50 لاعب ولاعبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبوالخير عبد التواب وكيل الرياضة بمديرية الشاب والرياضة، والذى حرص على الحضور والمشاركة بالمران الاسبوعي لمنطقة الدراجات لدعم وتشجيع اللاعبين والهواة رافقة الدكتور محمد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة وايمن احمد امين الصندوق.

ومن جانبة أعرب الدكتور أبوالخير وكيل الرياضة عن سعادته بمشاركة اللاعبين والهواة كل يوم جمعة والاستمرار في التدريب وبناء قاعدة جمهور ومشجعين لرياضة الدراجات.

فيما أكد الدكتور محمد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة علي عزم منطقة الدراجات اعداد جيل دراجات وبناء قاعده جماهيريه للعبة ومشاركه اللاعبين والأندية في البطولات المختلفة.

كما حضر التدريب غادة شحاته المدير التنفيذى للمنطقة وعمرو عبد الباري مسؤل متابعه الأندية ومحمد القاضي مسؤل متابعه التدريب.

كما حضر التدريب لتشجيع ودعم الفريق الدكتورة ريم المالكي المدرس بكلية علوم الرياضة وهدير جمال وعدد من أولياء الأمور والمشجعين.

