نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوبري جديد في الكرة النسائية يهدد إيقاف قيد الأهلي بسبب لاعبة مسار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل النادي الأهلي في أزمة جديدة بالكرة النسائية، بعدما رفض اتحاد الكرة قيد اللاعبة ميرنا محسن، التي انضمت لصفوف الفريق مؤخرًا.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى شبهات حول استخدام نادي رع الصاعد حديثًا لدوري الكرة النسائية، كـ "كوبري" لإتمام انتقال اللاعبة إلى الأهلي.

وكانت اللاعبة قد رحلت عن نادي مسار إلى نادي رع، لكنها غادرت الأخير بعد أيام قليلة فقط، لتنضم بعدها مباشرة إلى الأهلي، وهو ما أثار الشكوك حول قانونية انتقالها.

وبناء على ذلك، رفض اتحاد الكرة قيد اللاعبة، معتبرًا أن هذه الخطوة تخالف لوائح الفيفا التي تمنع استخدام الأندية كأداة للتحايل على قوانين الانتقالات.

ووفقًا لما تداولته بعض المصادر، فإن النادي الأهلي قد يواجه خطر إيقاف القيد في حالة ثبوت تورطه في هذه الواقعة، مما يعقد موقفه قبل انطلاق الموسم الجديد.