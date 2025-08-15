نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يتعاقد مع نجم يونغ بويز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع السويسري الشاب زاكاري أثيكامي بعقد لمدة خمس سنوات، الجمعة.

وينضم أثيكامي (20 عامًا) إلى ميلان قادمًا من فريق يونغ بويز السويسري بعقد يمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2030.

بدأ أثيكامي مسيرته الكروية مع فريقَي سيرفيت ومايرين السويسريين قبل أن ينضم إلى نوشاتيل زاماكس السويسري عام 2022، حيث خاض أول مباراة احترافية له وشارك في 51 مباراة.

وانتقل أثيكامي إلى يونغ بويز، حيث شارك في 47 مباراة وسجل هدفًا واحدًا مع الفريق الذي يلعب في الدوري السويسري الممتاز، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وشارك أثيكامي، لاعب منتخب سويسرا للشباب تحت 21 عامًا، مع الفريق في 10 مباريات دولية حتى الآن.

كما كشف ميلان أن مدافعه فيتوريو ماجني انتقل إلى تشيزينا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بشرائه بصورة دائمة.