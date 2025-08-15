نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي: استضافة مصر لبطولتي العالم للشباب والعربية للخماسي الحديث يعكس مكانتها على خريطة الرياضة العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، المؤتمر الصحفي الذي استضافته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للإعلان عن بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 15 سنة، والبطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية، والمقرر إقامتهما على ملاعب الأكاديمية من 13 إلى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 350 لاعبًا ولاعبة من 26 دولة.

وتضمن المؤتمر عروضًا تعريفية بالبطولتين، وكلمات لممثلي الاتحادات، وفيديوهات عن الاتحادين العربي وشمال إفريقيا للخماسي الحديث.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر للبطولتين يعكس مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية جعل من مصر قبلة البطولات والأحداث الدولية، وأن البطولات فرصة لاكتشاف المواهب وتعزيز التعاون العربي والدولي.

وفي كلمته؛ رحّب محافظ الإسكندرية بجميع الوفود المشاركة، معربًا عن اعتزازه وفخره بأن تكون الإسكندرية مسرحًا لانطلاق هذا الحدث الرياضي المرموق، مؤكدًا أن استضافة البطولتين على أرضها تجسد ثقة الاتحادات الدولية والعربية في كفاءة مصر وقدرتها على التنظيم الراقي، وأكد حرص المحافظة على رعاية الأنشطة الرياضية ودعم أبنائها من الأبطال، وتوفير كل السبل التي تمكّنهم من تحقيق الإنجازات.

فيما رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بضيوف إطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والبطولة العربية الأولى، معربًا عن فخره باستضافة الأكاديمية تسع بطولات عالمية وبطولات عربية وأفريقية، وتتويجها بجائزة أفضل بطولة تسويقية عالميًا.

وحضر الفعاليات الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والمهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي، وإسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال إفريقيا، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي، واختتمت بتكريم اللاعبين الفائزين في منافسات اليوم الأول.

