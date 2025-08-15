الرياض - كتبت رنا صلاح - تألق النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، حيث حقق المركز الثالث في أحدث تصنيف لجائزة الكرة الذهبية 2025، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل لاعب في العالم. وجاء هذا الإعلان بعد أيام من فوز باريس سان جيرمان بكأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه، عقب انتصاره المثير على توتنهام بركلات الترجيح (4-3) في ملعب “الفريولي” بإيطاليا، بعد مباراة شهدت عودة مذهلة للفريق الفرنسي، حيث قلب تأخره بهدفين إلى تعادل قبل حسم الفوز من علامة الجزاء.

محمد صلاح على موعد مع تحطيم رقم قياسي في افتتاح البريميرليج بعد الكرة الذهبية

وفقًا لشبكة “Sportsdunia” العالمية، تصدر الفرنسي عثمان ديمبيلي سباق الكرة الذهبية هذا العام بعد موسم استثنائي، حيث قاد باريس سان جيرمان للفوز بالدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر المحلي، والسوبر الأوروبي، إضافة إلى إحرازه دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي على حساب إنتر ميلان، وقيادة الفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، رغم الخسارة أمام تشيلسي بنتيجة 3-0.

المركز الثاني والثالث

حصل البرتغالي فيتينيا على المركز الثاني بعد تتويجه بخمسة ألقاب مع باريس سان جيرمان، وقيادته منتخب بلاده للفوز بدوري الأمم الأوروبية على إسبانيا بركلات الترجيح، ما جعله من أبرز المنافسين على الجائزة. بينما جاء الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة الواعد، في المركز الرابع بعد تحقيقه الثلاثية المحلية (الدوري وكأس الملك والسوبر الإسباني) والمساهمة في وصول منتخب إسبانيا لنهائي دوري الأمم الأوروبية.

تألق محمد صلاح

يبرز محمد صلاح كمنافس قوي على جائزة الكرة الذهبية 2025 بفضل أدائه المتميز مع ليفربول والإنجازات التي حققها الموسم الماضي، ما يعكس تأثيره الكبير في الساحتين الأوروبية والعالمية. وتبقى متابعة مبارياته محط اهتمام عشاق كرة القدم، مع توقعات بأن يكون له دور حاسم في المنافسات الكبرى المقبلة.

تأثيره المستمر

احتلال محمد صلاح المركز الأول بين اللاعبين غير الأوروبيين يعكس استمرارية تأثيره في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا، ويعزز فرصه في ترسيخ مكانته كأحد أساطير كرة القدم العالمية. ويضمن هذا التألق المستمر لمحبيه متابعة نشاطاته في البطولات المحلية والقارية، كجزء أساسي من التغطية الإعلامية العالمية.