قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة تسفر عن مواجهات مثيرة للأندية السعودية

أحمد جودة - القاهرة - شهد مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة مراسم سحب قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أسفرت عن مواجهات قوية بين أبرز أندية القارة، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة شكل المنافسة في النسخة الجديدة من البطولة.

نظام دوري أبطال آسيا للنخبة

أجريت القرعة وفق نظام جديد يمنح كل نادٍ فرصة خوض 8 مباريات في دور المجموعات، مقسمة بواقع 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج ملعبه.

وبحسب لوائح البطولة، يتأهل أفضل 8 فرق من المجموعة إلى الدور المقبل، على أن يلتقي أصحاب المراكز الأولى فيما بينهم في مواجهات مباشرة، وصولًا إلى دور ربع النهائي.

كما أوضح الاتحاد الآسيوي أن قرعة الأدوار الإقصائية، بدءًا من ربع النهائي وحتى النهائي، ستجمع الأندية المتأهلة من منطقتي شرق آسيا وغرب آسيا لتحديد بطل المسابقة.

الأندية المشاركة من منطقة الغرب

شهدت قائمة الأندية المشاركة في مجموعة الغرب تواجد نخبة من الفرق الكبرى، أبرزها:

الأهلي السعودي

الهلال السعودي

الاتحاد السعودي

السد القطري

شباب الأهلي الإماراتي

ناساف الإيراني

الشارقة الإماراتي

الغرافة القطري

الوحدة الإماراتي

الدحيل القطري

تراكتور الإيراني

مواجهات الأندية السعودية في دور المجموعات

مباريات الأهلي السعودي

على ملعبه: شباب الأهلي، ناساف، الشارقة، الغرافة

خارج ملعبه: السد، الشرطة، الدحيل، الوحدة

مباريات الهلال السعودي

على ملعبه: السد، الشرطة، الدحيل، الوحدة

خارج ملعبه: شباب الأهلي، ناساف، الشارقة، الغرافة

مباريات الاتحاد السعودي

على ملعبه: شباب الأهلي، ناساف، الشارقة، الغرافة

خارج ملعبه: السد، الشرطة، الدحيل، الوحدة