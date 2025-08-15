نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد لويس دياز.. بايرن ميونخ يحدد بديل كومان من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى بايرن ميونخ لتدعيم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية ومع اقتراب رحيل نجم الفريق كومان إلى النصر السعودي في صفقة قياسية.

بايرن ميونخ يحدد بديل كومان من الدوري الإنجليزي

قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في مؤتمر صحفي "لا تزال هناك محادثات نهائية جارية، لذا لم تُحسم الصفقة بعد. ولكن إذا تمت، فسيكون قد أمضى هنا عشر سنوات، وحقق عددا من الألقاب، وكان شخصا مذهلا

كريستوف نكوكو، حريص على خطوة بايرن مع بدء المحادثات الأولية في الخلفية عندما طلب النصر كومان.

نكوكو، منفتح للانضمام إلى بايرن بينما يصر تشيلسي على صفقة دائمة للموافقة على خروجه.