منافسات قوية في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع 

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منافسات المرحلة الأولى، ببطولة الجمهورية للشراع للموسم الرياضي 2025/2026، والتي تقام بنادي اليخت المصري بالإسكندرية خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة طرازات، "الأوبتمست - ILCA بأنواعه- التكنو- الألواح الشراعية طراز Techno - الألواح الشراعية طراز (IQ) Foil".

ويشارك في فعاليات البطولة 6 هيئات وهي، نادي اليخت المصري بالإسكندرية- هيئة قناة السويس- نادي يخت القاهرة - نادي المعادي الرياضي واليخت - نادي المصري للتجديف- جمعية الكشافة البحرية بالجيزة.

ويشارك في البطولة نحو 60 لاعبًا ولاعبة في كافة الطرازات.

وتشهد البطولة منافسات قوية بين اللاعبين والأندية خاصة بين هيئة قناة السويس ونادي يخت الإسكندرية حتى الآن.

وشهد اليوم الأول بمنافسات البطولة تألق كبير من جميع اللاعبين، وتواجد في المراكز الثلاثة الأولى حتى الآن كل من:

طراز الـ ilca 4

1.كرمة وليد "نادي يخت إسكندرية"

2.جنا احمد "هيئة قناة السويس"

3.جنا إبراهيم "هيئة قناة السويس"

Ilca 7

1.فادي وليد "نادي يخت إسكندرية"

2.عمر الزيني "هيئة قناة السويس"

3.أحمد عماد "هيئة قناة السويس"