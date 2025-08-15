نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط مفاجئ يوقع فليك في أزمة قبل مباراة ريال مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، لإصابة مؤثرة على مستوى اليد إثر سقوطه أثناء تدريبات الفريق استعدادًا للمباراة المقبلة ضد ريال مايوركا. وتلقى فليك العلاج الفوري من طبيب الفريق، حيث تم وضع جبيرة على الجزء الخلفي من يده اليمنى ومعصمه لتثبيتها وحمايتها.

وأكد النادي أن الإصابة لن تؤثر على قدرة فليك في إدارة الفريق خلال المواجهة المرتقبة في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني، لكن تفاصيل فترة الغياب المحتملة للفليك لم تُعلن حتى الآن.

تأتي هذه الإصابة في وقت حاسم يواجه فيه برشلونة تحديات كبيرة في تسجيل لاعبيه الجدد استعدادًا للموسم، مما يزيد الضغط على الجهاز الفني لتحقيق الانطلاقة المرجوة.