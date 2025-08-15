نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم.. الأهلي يُحقق لقبه الـ36 في كأس مصر بـ "ريمونتادا" لا تُنسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم 15 أغسطس 2017، توج النادي الأهلي بلقب كأس مصر للمرة السادسة والثلاثين، بعد غياب دام عشر سنوات، بعد ريمونتادا تاريخية أمام المصري البورسعيدي.

شهدت المباراة تقدم الفريق البورسعيدي بهدف عبد الله بيكا قبل نهاية الشوط الإضافي الأول، لكن الأهلي تمكن من تعديل النتيجة عن طريق عمرو جمال قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

وفي اللحظات الحاسمة من الشوط الإضافي الثاني، سجل أحمد فتحي هدف الفوز في الدقيقة 122 ليمنح الأهلي اللقب.

أقيم اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأدار المباراة الحكم النرويجي سفين أودفر، في مواجهة اتسمت بالإثارة والتنافس الشديد حتى النهاية.