نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فاركو المتوقع امام الاهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي فاركو لمواجهة نظيره الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان فاركو قد تعادل مع إنبي سلبيا الجولة الماضية بينما تعادل الأهلي مع مودرن سبورت إيجابيا بهدفين لمثله في مباراة قوية،

تشكيل فاركو المتوقع للمواجهة

‎حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

‎الدفاع: بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل.

‎الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، حسين حسني، محمد فخري، محمود فرحات.

‎الهجوم: كريم الطيب.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.