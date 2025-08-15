نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاهلي المتوقع امام فاركو في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان فاركو قد تعادل مع إنبي سلبيا الجولة الماضية بينما تعادل الأهلي مع مودرن سبورت إيجابيا بهدفين لمثله في مباراة قوية،

تشكيل الأهلي المتوقع للمواجهة

ومن المتوقع أن يدخل الاسباني خوسيه ريبيرو المباراة بتشكيلة مكونة من

‎حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‎خط الدفاع: محمد هاني أحمد رمضان بيكهام ياسين مرعي ومحمد شكري.

‎خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.