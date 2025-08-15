نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول امام بورنموث في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيلة الريدز أمام نظيره بورنموث، في إطار منافسات افتتاح الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد بورنموث، مساء اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، على ملعب “أنفيلد” معقل الريدز، وذلك عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جيريمي فريمبونج.

خط الوسط الدفاعي: كيرتس جونس، أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو، فلوريان فيرتز، محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.