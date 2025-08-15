نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر للشباب امام المغرب الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، بقيادة مدربه الوطني أسامة نبيه، لخوض مباراة ودية قوية أمام نظيره المنتخب المغربي، مساء اليوم الجمعة استعدادًا لمباريات كأس العالم للشباب في تشيلي.

وسقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام المغرب في المباراة الودية الأولى بنتيجة 1-1 يوم الأربعاء 13 أغسطس على ملعب أكاديمية محمد السادس بالرباط

موعد مباراة مصر ضد المغرب الودية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مصر ضد المغرب، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، في الدار البيضاء بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب الودية

والجدير بالذكر أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي قناة ناقلة للمباراة الودية بين منتخب مصر ضد المغرب، والتي ستقام مساء اليوم الجمعة.