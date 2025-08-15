الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق، لمواجهة فريق فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي.

صدام ناري بين ريفيرو والخطيب.. أيام الإسباني معدودة في الأهلي

وجدير بالذكر أنه قد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فريق مودرن سبورت بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولي فى بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وفاركو مساء اليوم الجمعة، فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وقد تقرر أن تنقل مباراة الأهلي وفاركو، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري للموسم الكروي الحالي، وبنخبة من ألمع المعلقين في الدوري.

صدام ناري بين ريفيرو وإدارة الأهلي

من خلال تصريحات إذاعية، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي يرفض الدخول في معسكرات مغلقة قبل المباريات وهو ما رفضته إدارة النادي.

وقد أشار الإعلامي، أن إدارة الأهلي قد فوجئت بقرار ريبيرو بالسماح للاعبين بالمبيت في منازلهم ليلة مباراة مودرن سبورت الماضية على ان يتجمع اللاعبين صباح اليوم التالي للاستعداد والذهاب للمباراة.

بين الإعلامي، أن الإدارة قد تدخلت على الفور وأمرت اللاعبين بالانتظام دخل المعسكر المغلق بالفندق حرصا على الحفاظ على التركيز وبلغت المدير الفني ان هذا هو النظام المتبع والذي سيسير عليه الفريق خلال المرحلة المقبلة.