محمد صلاح يقترب من دخول نادي الـ200 هدفًا في البريمرليج

أحمد جودة - القاهرة - يسير النجم المصري محمد صلاح بخطى ثابتة نحو كتابة فصل جديد في تاريخه المذهل مع الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقترب من كسر حاجز الـ200 هدف، ليصبح أول لاعب غير بريطاني يحقق هذا الرقم.

ويحتل صلاح حاليًا المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليغ برصيد 186 هدفًا، سجل منها 184 بقميص ليفربول وهدفين مع تشيلسي في بداياته.

ويتصدر القائمة الإنجليزي آلان شيرر برصيد 260 هدفًا، يليه هاري كين (213)، واين روني (208)، وأندي كول (187)، ليكون صلاح على بُعد هدف وحيد فقط من معادلة كول، و14 هدفًا من دخول نادي الـ200.

مواجهة ليفربول أمام بورنموث اليوم على ملعب "أنفيلد" قد تكون بداية رحلة صلاح نحو هذا الإنجاز التاريخي، وسط طموحات كبيرة للنجم المصري في موسم يُتوقع أن يكون حاسمًا لمستقبله مع الريدز.