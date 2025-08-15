نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره بورنموث، في افتتاح منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مباراة ليفربول ضد بورنموث، مساء اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، على ملعب “أنفيلد” معقل الريدز، وذلك عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث، مساء اليوم الجمعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD باعتبارها الوكيل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.