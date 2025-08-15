نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يقدّم عرضًا رسميًا لضم جادون سانشو من مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي مانشستر يونايتد عرضًا رسميًا من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القيمة المالية للعرض المقدم من روما تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني، فيما يدرس مسئولو يونايتد العرض حاليًا قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل اللاعب.

ويأتي هذا العرض في ظل محاولات روما لتعزيز صفوفه بلاعبين ذوي خبرات في الدوري الإنجليزي، في محاولة للمنافسة بقوة على مختلف البطولات المحلية والقارية.

في المقابل، قد يسعى مانشستر يونايتد إلى تقييم العرض بناءً على خططه الفنية والتعاقدات الجديدة المرتقبة، خاصةً مع رغبة النادي في تحقيق توازن بين تطوير الفريق والحفاظ على نجومه.