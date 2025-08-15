نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاو يعترف: غياب ألكسندر إيساك يشكل "فجوة كبيرة" ويُربك لاعبي نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، أن التكهنات المستمرة حول مستقبل المهاجم ألكسندر إيساك كانت تحديًا كبيرًا للفريق، مشيرًا إلى أن غيابه ترك فراغًا يصعب تعويضه.

وقال هاوي في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أن هذا الوضع كان صحيًا بالنسبة لنا، ولا أنكر أنه كان تحديًا كبيرًا. أليكس، بالنسبة لي، هو من أفضل المهاجمين في العالم، إن لم يكن الأفضل. غيابه عن التشكيلة يترك فجوة كبيرة."

وأضاف: "عندما يكون لديك لاعب بهذا المستوى خارج المجموعة، يصعب على اللاعبين فهم الوضع تمامًا ومعرفة كيف يتصرفون."

وعن تطور الأوضاع، أوضح هاوي: "مع مرور الوقت، أصبح هناك قبول بأن هذه هي التشكيلة المتاحة، وعلينا أن نستغل الوضع بأفضل شكل ممكن. هذا دائمًا كان نهجي في التعامل مع الأمور."