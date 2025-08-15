نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يبرم صفقة مع بارما لضم المدافع الشاب مع بند بيع مستقبلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت تقارير صحفية من سكاي سبورتس إيطاليا أن نادي ليفربول أتم اتفاقًا مع بارما لضم المدافع الإيطالي الواعد جيوفاني ليوني، البالغ من العمر 18 عامًا، في صفقة تعكس ثقة الريدز في قدرات اللاعب الشاب.

وأوضح المصدر أن الاتفاق بين الناديين تضمن بندًا يمنح بارما نسبة 10% من قيمة أي بيع مستقبلي لليفربول لجيوفاني ليوني، وهو بند شائع في صفقات المواهب الناشئة يضمن للاندية الأصلية حصة من تطور قيمة اللاعب.

يُعتبر ليوني من أبرز المدافعين الشباب في الدوري الإيطالي، ويُنتظر أن يُضاف إلى صفوف ليفربول لدعم خيارات الدفاع في المستقبل، خصوصًا في ظل تركيز النادي على بناء فريق قوي للمواسم القادمة.

ويأتي هذا التعاقد ضمن استراتيجية ليفربول للاستثمار في المواهب الشابة التي يمكن تطويرها داخليًا أو طرحها في السوق بقيمة أعلى مستقبلًا.