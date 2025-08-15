نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض ناري من روما لإنتر ميلان لضم نجم الوسط الفرنسي الشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي روما قدم عرضًا رسميًا لنادي إنتر ميلان لضم لاعب الوسط الفرنسي مانو كون، البالغ من العمر 24 عامًا، في صفقة يُتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 30 مليون يورو (ما يعادل 26 مليون جنيه إسترليني).

عرض ناري من روما لإنتر ميلان لضم نجم الوسط الفرنسي الشاب

ويأتي هذا العرض في ظل بحث إنتر عن تعزيز خط وسطه بلاعب شاب وواعد يمكنه المساهمة في خطط الفريق الفنية في المواسم القادمة، خاصة مع تطلعات النادي للمنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا.

مانو كون، الذي يتميز بالتحكم في الكرة والتمريرات الدقيقة، أثبت نفسه كلاعب مهم في وسط ملعب روما، مما جعله هدفًا مرغوبًا لدى عدة أندية كبرى في إيطاليا وخارجها.

وفي حال إتمام الصفقة، سيُعزز كون خيارات المدرب في مركز خط الوسط، ويدخل في منافسة مباشرة مع لاعبي إنتر الحاليين على مكان أساسي في التشكيلة.