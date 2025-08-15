نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يمنح نفسه أسبوعًا إضافيًا لمحاولة إتمام صفقة لوكمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي إنتر ميلان سيمنح نفسه أسبوعًا إضافيًا لمحاولة إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم النيجيري عدامولا لوكمان، البالغ من العمر 27 عامًا، قادمًا من أتالانتا، قبل أن يتجه إلى خيارات أخرى في سوق الانتقالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة "النيرازوري" ترغب في تعزيز الخط الأمامي بلاعب يتمتع بالسرعة والمهارة، ويعتقدون أن لوكمان قد يكون الإضافة المناسبة، لكن المفاوضات بين الناديين لم تكتب النجاح حتى الآن.

لوكمان يُعد من المهاجمين الموهوبين الذين يمتلكون القدرة على اللعب في مراكز متعددة في الهجوم، مما يجعل صفقة ضمه هدفًا مهمًا لإنتر، خاصة مع طموحات النادي الإيطالي في المنافسة محليًا وأوروبيًا.

في حال فشل المفاوضات، من المتوقع أن يتجه إنتر إلى استهداف مهاجمين آخرين لتعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.