أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن بوروسيا دورتموند دخل على خط المنافسة مع باير ليفركوزن للتعاقد مع جناح برايتون والمنتخب الأرجنتيني للشباب، فاكوندو بوانانوتي، البالغ من العمر 20 عامًا، على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي.

دورتموند ينضم إلى ليفركوزن في سباق ضم بوانانوتي على سبيل الإعارة

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن الناديين الألمانيين يراقبان وضع اللاعب الشاب عن كثب، ويأملان في استغلال رغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر، بعد موسم لم يشارك فيه بانتظام مع الفريق الأول لبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوانانوتي، الذي يتمتع بمهارات فنية عالية وسرعة في المراوغة، يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في صفوف الأرجنتين، وقد يكون الانتقال إلى الدوري الألماني فرصة لتسريع تطوره وصقل موهبته في بيئة تنافسية.

برايتون من جانبه لم يحسم بعد موقفه من إعارة اللاعب، في ظل اهتمام متزايد من أندية أوروبية تطمح للاستفادة من خدماته خلال الموسم الجديد.