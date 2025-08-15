نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يقترب من التقدم بعرض رسمي لضم جارناتشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي يحرز تقدمًا ملموسًا في مساعيه للتعاقد مع جناح مانشستر يونايتد والمنتخب الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، البالغ من العمر 21 عامًا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لموقع Teamtalk، فإن إدارة البلوز ترى أن مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني يُمثّل قيمة عادلة لإتمام الصفقة، في وقت لم يصدر فيه موقف رسمي من مانشستر يونايتد بشأن مستقبل اللاعب الواعد.

غارناتشو يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي، ولفت الأنظار بسرعته ومهاراته الهجومية، كما أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق الموسم الماضي، بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب الأرجنتين.

وفي حال مضى تشيلسي قدمًا في الصفقة، فإنها قد تُشعل التوتر بين الناديين، خاصة أن اللاعب يُعتبر أحد مشاريع مانشستر يونايتد المستقبلية.