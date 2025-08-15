نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فولهام وميلان يدخلان سباق التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد راسموس هويلوند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي فولهام يُبدي اهتمامًا بضم مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الدنماركي راسموس هويلوند، البالغ من العمر 22 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في وقت يسعى فيه نادي ميلان الإيطالي أيضًا لإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن فولهام يراقب عن كثب موقف هويلوند في أولد ترافورد، خاصة مع الغموض الذي يحيط بمستقبله بعد موسم أول متقلب في الدوري الإنجليزي الممتاز. في المقابل، يُقال إن ميلان يسعى لاستغلال العلاقة الجيدة بينه وبين ممثلي اللاعب لإقناعه بالعودة إلى الدوري الإيطالي، حيث سبق له التألق مع أتالانتا.

هويلوند، الذي انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2023 مقابل نحو 72 مليون جنيه إسترليني، سجّل أهدافًا مهمة في الموسم الماضي، لكن أداؤه ظل محل نقاش وسط انتقادات لعدم ثبات مستواه.