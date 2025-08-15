نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يقترب من حسم صفقة إيزي بعرض يُلبي مطالب كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي توتنهام هوتسبير بات واثقًا من التوصل إلى اتفاق مع كريستال بالاس للتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي إيبيريتشي إيزي، البالغ من العمر 27 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لموقع "Teamtalk"، فإن إدارة السبيرز تعتقد أن العرض المُقدَّم يتماشى مع تقييم كريستال بالاس للاعب، والبالغ نحو 68 مليون جنيه إسترليني. ويُعد إيزي أحد أبرز نجوم "النسور" في المواسم الأخيرة، ويجذب اهتمام عدة أندية بعد تألقه الملفت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصفقة المحتملة تأتي ضمن تحركات توتنهام لتعزيز خط وسطه بعناصر ذات جودة هجومية، في ظل تطلعات المدرب أنجي بوستيكوغلو لتقديم موسم أقوى والمنافسة على مراكز دوري أبطال أوروبا.