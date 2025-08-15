نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يضع هولماند بديلًا محتملًا لباليبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد يدرس التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب وسط سبورتينغ لشبونة والمنتخب الدنماركي مورتن هولماند، البالغ من العمر 26 عامًا، في حال فشل مساعيه لضم نجم برايتون والمنتخب الكاميروني كارلوس باليبا، البالغ من العمر 21 عامًا.

مانشستر يونايتد يضع هولماند بديلًا محتملًا لباليبا

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن إدارة "الشياطين الحُمر" تُجهّز عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات هولماند، الذي قد يُشكّل إضافة قوية لخط وسط الفريق في الموسم المقبل، خصوصًا في ظل الحاجة لتعزيز الخيارات الدفاعية في مركز الارتكاز.

يُذكر أن مانشستر يونايتد يُراقب أيضًا تطورات وضع باليبا في برايتون، لكن المنافسة الشديدة على ضمه قد تدفع النادي للتوجه نحو البدائل.