ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ياسر ريان نجم النادي السابق، عن أداء الفريق أمام مودرن سبورت الماضية وقبل مواجهة فاركو المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مباراة فاركو لن تكون سهلة وعلى الأهلي التركيز وتحقيق الفوز وتعويض التعادل أمام مودرن سبورت".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "محمد الشناوي لم يكن موفق في كأس العالم للأندية والجماهير حملت شوبير التعادل أمام مودرن سبورت".

وأردف: "مصطفى شوبير يجيد اللعب بقدمه جيدًا لذلك يشارك اللاعب أساسيًا لكن لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب كونه قائدا للفريق".

واختتم حديثه قائلًا: "علی تريزيجيه أن يراجع نفسه ويستعيد مستواه سريعًا وأداء اللاعب غير طبيعي،  تريزيجيه أحد أبرز لاعبي المنتخب".

