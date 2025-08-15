نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره بورنموث وذلك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ أبطال الدوري حملة الدفاع عن لقبهم وبدوافع قوية من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى في افتتاح الدوري.

وكان ليفربول قد خسر لقب كأس الدرع الخيرية منذ أيام أمام كريستال بالاس في سيناريو درامي بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لمثلهم.

موعد مباراة ليفربول أمام بورنموث والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية على ملعب أنفيلد.

وتنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي