مدرب نيوكاسل يعترف بشن "حربًا باردة" مع إيزاك

اعترف إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، بأن الحرب الباردة مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك ليست مثالية على الإطلاق، إذ يستعد الفريق لبدء مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم دون هدافه.

ويبدو أن اللاعب السويدي الدولي البالغ عمره 25 عامًا، والذي سجل 62 هدفًا في جميع المسابقات منذ وصوله في صفقة قياسية للنادي في عام 2022، مصمم على مغادرة نيوكاسل في فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن النادي رفض عرضًا من ليفربول حامل اللقب بقيمة 110 مليون جنيه إسترليني (148.8 مليون دولار) لضم إيزاك، الذي سجل 23 هدفًا في الدوري الموسم الماضي ليحتل نيوكاسل المركز الخامس ويتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويتدرب إيزاك منفردًا ومن غير المرجح أن يشارك في المباراة الافتتاحية لنيوكاسل في المباراة الافتتاحية أمام مضيفه أستون فيلا بعد غد السبت.

وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لم يكن الوضع مثاليًا، لا أعتقد أنه كان صحيًا بالنسبة لنا، لن أنكر ذلك، لقد كان ذلك تحديًا كبيرًا للغاية.

"بالنسبة لي، أليكس هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، إن لم يكن الأفضل، لذا فإن غيابه عن فريقك يترك فجوة كبيرة، الوضع مستمر، لكن سيتعين علينا إيجاد طريقة دونه (في فيلا بارك)"

واعترف هاو أن معنويات الفريق تأثرت خلال فترة الإعداد للموسم الجديد عندما تدرب إيزاك بمفرده في ناديه القديم ريال سوسيداد أثناء جولة نيوكاسل في آسيا.

وقال "كان الأمر سيحدث دائمًا عندما يكون لديك لاعب بهذا المستوى وليس جزءًا من مجموعتك، من الصعب على اللاعبين أن يستوعبوا ذلك.

"ولكن مع مرور الوقت، كان هناك قبول بأن هذا هو الفريق وعلينا أن نستفيد من الوضع بأفضل شكل ممكن، دائما ما كان هذا تسلسل أفكاري، لقد تقدمنا إلى الأمام وكانت الأجواء في المجموعة جيدة للغاية".