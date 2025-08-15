نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديمبيلي يفضل بنزيما على رونالدينيو في جائزة الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

أبدى لاعب فريق ​باريس سان جيرمان​ عثمان ديمبيلي رأيه المثير للجدل حول افضل فائز بالكرة الذهبية بين ​كريم بنزيما​ و​رونالدينيو​، مؤكدًا أن موسم بنزيما 2021 - 2022 مع فريق ريال مدريد كان استثنائيًا.

وفي حديث له، قال ديمبيلي: "بالنسبة لمسار مسيرته، أختار بنزيما".

وجاء تصريح ديمبيلي، لاعب برشلونة السابق، ليضعه في موقف مفاجئ، حيث فضل مواطنه الفرنسي على أسطورة ناديه السابق، وأضافت الصحف أن ديمبيلي يُعد المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، متقدمًا على لامين يامال من برشلونة، مع توقعات كبيرة لموسم جديد مميز للفرنسي.