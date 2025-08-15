نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما الإيطالي يقدم عرضه الأول لمانشستر يونايتد لضم سانشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت تقارير إعلامية في إنجلترا أن نادي روما الإيطالي، قدم عرضه الأول لمانشستر يونايتد من أجل ضم جادون سانشو، منافسا بذلك مواطنه يوفنتوس على الصفقة.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن عرضا رسميا وصل إلى مانشستر يونايتد، وأنه يجري مناقشته في أروقة النادي الإنجليزي، فيما تشير صحيفة تايمز سبورت إلى أن المرجح أن يكون انتقال اللاعب على سبيل الإعارة.

من المتوقع أن يمدد سانشو عقده مع مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى روما على سبيل الإعارة.

رجحت مصادر قناة "سكاي إيطاليا" والصحفي الشهير فابرزيو رومانو، أن تكون قيمة الصفقة 23 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية الشراء.

وعاد سانشو إلى النادي بعد نهاية فترة إعارته إلى تشيلسي الموسم الماضي، لكن مع نهاية عقده في يونيو 2026 وعدم تواجده في خطط المدرب البرتغالي روبين أموريم، يمكن إبرام الصفقة سريعا.

كان يوفنتوس قد دخل في مفاوضات مع اللاعب ووصل إلى مراحل متقدمة ووافق على شروطه الشخصية، لكنه ركز بعد ذلك على أولويات أخرى في سوق الانتقالات ونحى جانبا المفاوضات مع اللاعب.

كانت أندية بشكتاش التركي وإنتر ميلان الإيطالي وبورسيا دورتموند الألماني قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع سانشو.