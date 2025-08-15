نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عقد جلسة مع ناصر ماهر قبل مباراة المقاولون العرب بالدوري الممتاز وأكد على اقتناعه الكبير بإمكانيات اللاعب.

خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "قال فيريرا لـ ناصر ماهر، أن من الصعب أن يشارك اللاعب في مركز صانع اللعب بنادي الزمالك "مركز ١٠" في تشكيل الفريق في ظل تواجد عبد الله السعيد”.

وأضاف: "يانيك أكد أن ناصر قد يشارك في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن ولكن من الصعب أن يتم الاعتماد على اللاعب في مركز صانع اللعب بسبب شغل عبد الله السعيد لهذا المركز".

