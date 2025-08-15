الرياضة

خالد الغندور: تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية بعد مباراة المقاولون

أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور، إن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بعد أزمته الأخيرة مع الفريق، استبعد من التدريبات الجماعية للفارس الأبيض.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "اللاعب كان بيتدرب منفردا دون الدخول ضمن التدريبات الجماعية لنادي الزمالك".

وأكمل: "سيكون هناك جلسة بين عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك وجون إدوارد المدير الرياضي، عقب مباراة المقاولون العرب بالدوري، ستحدد موعد عودة فتوح للتدريبات الجماعية للفريق".
 

