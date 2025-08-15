عودة نارية لـ"البريميرليغ"تعودُ مُنافساتُ الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ" إلى الواجهة مجدداً، حينما تنطلق فعاليات الموسم الجديد مساء غداً الجمعة، الذي يترقبه محبو اللعبة حول العالم لما يحملة من قوة وإثارة وتنافس.

ويبدأ الموسم الجديد بمواجهات نارية حيث يلتقي ليفربول مع بورنموث، ويواجه مانشستر يونايتد أرسنال، فيما يلعب مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون.

ويواجه حامل اللقب، فريق ليفربول، تحديات صعبة في الدفاع عن لقبه حيث لم يحقق أي فريق التتويج بلقب الدوري في موسمين متتاليين منذ 1984.

ويسعى مانشستر سيتي الذي فشل في الحفاظ على لقبه الموسم الماضي إلى أن يعيد بناء فريقه تحت قيادة المدرب جوسيب جوارديولا الذي أنفق حوالي 450 مليون دولار لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد.

وعزز أرسنال صفوفه بصفقة كبيرة مع السويدي فيكتور جيوكيريس، في سعيه للتتويج لأول مرة منذ العام 2004.

في المقابل عانى مانشستر يونايتد من موسم صعب في 2024/2025 بعدما سجل أسوأ مركز في تاريخه باحتلاله المركز الـ15، فيما يتطلع إلى العودة تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ويطمح تشيلسي الذي فاز بلقب بطولة كأس العالم للأندية مؤخرًا إلى المنافسة على الدوري بعد موسم قوي في دوري المؤتمر الأوروبي.