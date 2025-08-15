نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جعفر لـ«دوت الخليج الرياضي»: إنطلاقة الدوري مميزة.. زيزو سيكون مؤثر مع الأهلي.. ناصر الأفضل في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في السادسة من مساء الجمعة الماضية، وشهدت الجولة الأولى العديد من الأهداف الرائعة، كذلك مفاجآت مدوية، لعل أبرزها تعادل فريق الأهلي أمام مودرن وتعثر بيراميدز أمام دجلة.

أجرى «دوت الخليج الرياضي» حوارا صحفيا مع أحمد جعفر لاعب فريق الزمالك السابق ومنتخب مصر، وذلك للحديث عن إنطلاق الموسم الجديد، والعديد من الأمور المتعلقة بكرة القدم المصرية.

في البداية.. ماذا عن رأيك في إنطلاقة بطولة الدوري المصري الممتاز وهل هناك مباريات كانت مفاجأة بالنسبة لك؟

إنطلاقة الدوري قوية ومميزة، وهناك أهداف رائعة شهدتها الجولة الأولى مثل هدف شحاتة في مرمى سيراميكا كليوباترا، وهدف اللاعب عمر الساعي في الاتحاد السكندري.

مباراة الأهلي ومودرن سبورت، كانت مفاجأة الأسبوع الأول، وفريق مودرن قدم مباراة جيدة أمام الأهلي.

هل مازال الزمالك يعاني من نقص في بعض المراكز؟ ما هي المراكز التي يحتاجها الفريق فيما هو قادم؟

بالعكس، هناك وفرة عددية في قائمة فريق الزمالك خلال الفترة الحالية، وتحديدا في النواحي الهجومية، ولكن من الممكن أن تقول الفريق بحاجة إلى ظهير أيمن ولاعب وسط إرتكاز

من تتوقع أن يتألق في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم داخل القطبين؟

أتوقع تألق اللاعب أحمد مصطفى زيزو مع الأهلي في الموسم الحالي، كذلك تألق الثلاثي الجديد مع الزمالك كل من:

عدي الدباغ، عبد الحميد معالي، واللاعب البرازيلي خوان ألفينا.

ماذا عن رأيك في إنتقال «زيزو» إلى الأهلي.. وفي حال تعاقد الزمالك مع عبد القادر هل هتكون صفقة قوية للقلعة البيضاء؟

لم أتوقع أن يكون هذا هو رد الجميل من زيزو تجاه الزمالك، لكن بالطبع هو قراره، وصفقة مؤثرة لفريق الأهلي، على الجانب الآخر اللاعب أحمد عبد القادر لاعب جيد جدا، وفي حالة التعاقد معه، سيحاول إثبات وجوده بشكل جيد

من تتوقع أن يكونوا هم السابعة الكبار في بطولة الدوري المصري خلال النسخة الجارية؟

أتوقع أن يكونوا هم:

الزمالك، الاهلي، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي، البنك الأهلي، وفريق زد.

ما هو الفرق بين الدوري الممتاز ودوري المحترفين.. أيهما أصعب؟

الدوري المصري الممتاز قوي ومميز، لكن الأصعب دوري المحترفين، كما أنه يتميز بالنظام وانضباط المواعيد، ومعظم مستويات الفرق متقاربة.

من هو المهاجم الأفضل داخل مصر حاليا؟

أرى أن اللاعب الكونغولي فيستون مايلي مهاجم بيراميدز هو أفضل المهاجمين المحترفين حاليا في مصر، كذلك اللاعب ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك.

أخيرا.. ما هي أفضل أهداف ومباريات أحمد جعفر خلال مسيرته مع الزمالك؟

أفضل الأهداف كانت أمام الأهلي في مباراة 3-3، كذلك أمام فريق بتروجيت وهدف الصعود أمام فيتا كلوب، وبالفعل هناك مباريات كثيرة قدمت فيها أداء جيد، ولكن مباراة الجونة في كأس مصر كانت مميزة في مشواري مع الزمالك.

