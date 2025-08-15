الرياضة

خالد الغندور: جهاز منتخب مصر يتواصل مع ياسر إبراهيم لحسم موقفه من معسكر سبتمبر

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن  الجهاز الفني لمنتخب مصر، تواصل مع ياسر إبراهيم مدافع النادي للأطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:”المنتخب بيستعد للدخول في معسكر يوم 1 سبتمبر المقبل، استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 من الشهر نفسه في تصفيات كأس العالم 2026”.
وأضاف:”جاء تواصل جهاز المنتخب مع ياسر إبراهيم، من أجل الاطمئنان على حالته، ومعرفة حجم الإصابة لمعرفة موقفه من المعسكر في حال تم إختياره ضمن قائمة المنتخب”.
 

