ثابت صاروخ: جدول مودرن سبورت صعب للغاية.. سعداء بالفوز على الاتحاد السكندري 

أحمد جودة - القاهرة - أعرب نجم ثابت صاروخ المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت عن سعادته بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وقال صاروخ في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "مباراة مودرن والاتحاد السكندري شهدت أجواء حارة للغاية وقمت بتغيير قميصي ثلاث مرات بسبب درجات الحرارة".

وأضاف المدرب العام لمودرن سبورت: "الاتحاد السكندري فريق كبير وسعداء بالفوز عليهم وحصد أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري المصري الممتاز".

وتابع: "جدول مودرن في بطولة الدوري المصري صعب للغاية، ونجحنا في الفوز على الاتحاد والتعادل مع الأهلي ونركز على مواجهة الزمالك ومن ثم بيراميدز".

وأتم: "مباراة الزمالك سوف تكون صعبة وجميع الفرق داخل الدوري تسعى إلى الفوز والمنافسة على اللقب".