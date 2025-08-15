نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفوز بثلاثية على طلائع الجيش بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس الجديد ضمن الجولة الثانيةمن عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل صلاح محسن لاعب النادي المصري الهدف الأول في اللقاء بمرمي طلائع الجيش بالدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وتمكن منذر طمين من احراز الهدف الثاني للنسور الخضر في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

واحزر محمد مخلوف الهدف الثالث للفريق البورسعيدي في الدقيقة 87.

وجاء تشكيل المصري في هذه المواجهة كالتالي:

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر محمد مخلوف ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، محمود حمادة ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء كالتالي:

محمد شحاته ، كريم العراقي ، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي ، بونور موغيشا ، ميدو جابر ، عمر الساعي ، حسن علي ، كريم بامبو.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.