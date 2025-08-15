نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدعم فريق السيدات بضم روميساء أسامة ومنة سند وفريدة أمير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع الثلاثي روميساء أسامة، لاعبة وادي دجلة سابقًا، منة سند من فريق الأميرية، وفريدة أمير من زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف فريق السيدات.

الزمالك يدعم فريق السيدات بضم روميساء أسامة ومنة سند وفريدة أمير

وتعاقد نادي الزمالك مع فريدة أمير على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من زد، وروميساء أسامة، ومنة سند في صفقتي انتقال حر لمدة موسمين.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية بكل قوة.