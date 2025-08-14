نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معسكر فيفا للمحكمات غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق غدا الجمعة معسكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، للمحكمات بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ويستمر حتي يوم 19 أغسطس الجاري.

انطلاق معسكر فيفا للمحكمات غدا

يتخلل المعسكر اختبارات لياقة بدنية للمحكمات يوم السبت 16 أغسطس الجاري بملعب الدفاع الجوي الفرعي، كما يشهد المعسكر تدريبات عملية واختبارات فيديو تيست وقانون اللعبة.

يشارك في المعسكر عصام عبد الفتاح المحاضر الدولي، والمالاوي مارك محاضر اللياقة البدنية.