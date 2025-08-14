نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفع درجة التحضير الفني لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تخصيص فقرة فنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات خططية وفنية استعدادًا للمباراة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وألقى المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين خلال المران، وبعد ذلك خاض الفريق تقسيمة فنية بطول الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز