المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف بالشوط الأول 

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المصرى البورسعيدى على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد السويس الجديد ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وسجل صلاح محسن لاعب النادي المصري الهدف الأول في اللقاء بمرمي طلائع الجيش بالدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل المصري في هذه المواجهة كالتالي:

عصام ثروت لحراسة المرمى

أحمد عيد ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر محمد مخلوف ، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، محمود حمادة ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء كالتالي:

محمد شحاته ، كريم العراقي ، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي ، بونور موغيشا ، ميدو جابر ، عمر الساعي ، حسن علي ، كريم بامبو.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.