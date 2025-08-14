نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابة لاعب الزمالك قبل مواجهة المقاولون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت، عن آخر تطورات حالة أحمد ربيع لاعب وسط الفريق.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب بدأ المرحلة الثانية من التأهيل، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

ويواصل أحمد ربيع البرنامج التأهيلي الموضوع له، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

